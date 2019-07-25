Адвокати заявили про рейдерське захоплення майна Краматорського металопрокатного заводу

У “Краматорському металопрокатному заводі” заявляють про рейдерське захоплення майна.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомили адвокат Дмитро Голіков і заступник директора з продажів та маркетингу ТОВ “Краматорський металопрокатний завод” Валерій Лаптєв.

Зокрема, Лаптєв повідомив, що Краматорський металопрокатний завод почав свою діяльність у 2011 році, і наразі це - велике підприємство, на якому працює близько 300 осіб.

За його словами, це підприємство не має заборгованості ні по податках, ні по заробітній платні, і є надійним партнером для своїх контрагентів.

“Суть самої ситуації. У 2013 році між заводом і банком “Камбіо” було підписано кредитний договір, на забезпечення якого було передано нерухоме майно (заводу — ред.) У 2014 році, у зв'язку з тією ситуацією, яка склалася у нашому регіоні, цей кредит був повністю нами погашений, про що є відповідні документи. І все нерухоме майно було виведено із застави. Через 4 роки, восени 2018-ого, ми отримали лист від Уповноваженого Фонду гарантування вкладів, який займається ліквідацією банку “Камбіо” про те, що погашення цього кредиту, на його думку, не рахується, і Краматорський металопрокатний завод винен суму у 2 рази більшу від суми погашеного кредиту”, - поінформував Лаптєв.

Він уточнив, що “ми звернулися до суду, і звісно, довели, що кредит погашений, про що є рішення Госпсуду міста Києва”.

“Але банк, не дивлячись на це рішення, не дивлячись на те, що наше нерухоме майно знаходиться у зоні АТО, за допомогою комунальних реєстраторів перевів його на себе і виставив на продаж. Про те, що майно вже переведено на банк, ми дізналися тільки з оголошення про його продаж на сайті “Камбіо”. У зв'язку з чим ми звернулися у суди, правоохоронні органи. Відкрито кримінальне провадження. (Ми звернулися — ред.) у антирейдерську комісію Мін’юсту з проханням взяти це питання під особистий контроль. Ми звернулися до Президента України пана Зеленського (щодо цього питання)”, - додав Лаптєв.

За словами заступника директора з продажів та маркетингу ТОВ "КМПЗ", “враховуючи бажання банку продати майно швидше і складність у відміні цих незаконних дій, ця ситуація, безумовно, загрожує поточній діяльності нашого підприємства і взагалі його існуванню”.

За словами Голікова, є два фактори, чому ця ситуація “є абсолютно незаконною”.

“Два фактори: відповідно до закону “Про держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” державний реєстратор мав впевнитися у відсутності спорів, і цього зроблено не було. Водночас, відповідно до статті 27 закону про іпотеку, у разі невиконання зобов'язання кредитор може перевести у власність іпотечне майно. Але, статтею 9 закону про тимчасові заходи на період проведення АТО для підприємств, що знаходяться у зоні проведення АТО, дія статті 37 закону про іпотеку зупинена. Тобто в будь-якому випадку на можливість перереєстрації поширювався мораторій, не кажучи вже про наявність спору”, - уточнив Голіков.

Адвокат також пояснив, яким чином можна скасувати подібні реєстраційні дії.

“Є два способи: звернутися до комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції, так званої антирейдерської комісії, або звернутися до суду”, - уточнив Голіков.

За словами Голікова, антирейдерська комісія Мін’юсту є більш ефективним інструментом, оскільки дозволяє відновити права особи доволі швидко. “Бо якщо відновлювати їх через суд — є певна процедура апеляційна, і це може затягнутися в часі”, - додав Голіков.

Адвокат також заявив, що подібні дії банку “Камбіо” є системними і поширюються “не лише на наше підприємство”. “Це конфлікт між банком і дуже великою кількістю осіб, які в минулому були позичальниками”, - зазначив Голіков.

“Чому діяльність банку була системною. Згідно з реєстру судових рішень, - звичайно, всі (хто позичав у “Камбіо” - ред.) пішли до суду доводити, що погасили кредит, - ми знайшли як мінімум 6 позичальників, які здійснювали погашення такої заборгованості. І є рішення Господарського суду міста Києва, Господарського суду Київської області, Господарського суду Дніпропетровської області... Підприємства “Макроплаза”, ПАТ “Миронівське”, Хлібзавод № 10 — теж довели в суді, що здійснили погашення кредиту перед банком “Камбіо”, - зазначив адвокат.

Він також додав, що “хотілося б звернутися словами з відкритого листу ФГФВО, який вони направляли до Міністерства юстиції для наведення ладу в сфері реєстрації і боротьби з цими рейдерськими захопленнями, що “ми просимо вжити дії, які б довели кожному, що Україна — правова держава, і вона здатна захистити своїх громадян від беззаконня”.