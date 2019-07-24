Данилюк ознайомився з виробництвом військової техніки на заводі "Практика"

Секретар РНБО Олександр Данилюк відвідав виробництво на заводі ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика».

Про це повідомляється на сайті РНБО.

“Під час візиту секретар РНБО України побував у лабораторії, виробничих та експериментальних цехах підприємства, де ознайомився зі всіма етапами виробництва військової техніки, що виготовляє ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика» в рамках виконання державного оборонного замовлення”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Данилюк оглянув виробничі цехи та процес виробництва бронеавтомобілів «Козак-2», «Козак2-М1» , «Козак-001», «Козак-5», «Барс-8» та броньованих мікроавтобусів.

Під час огляду експериментального цеху підприємства секретар РНБО України ознайомився з етапами виробництва тактичних бронеавтомобілів сімейства «Козак», бронетранспортера сімейства «Отаман» та модернізованих зразків техніки БТР та БМП, а також з виробництвом броньованого скла.

Крім того, згідно з повідомленням, генеральний директор підприємства Олег Висоцький та працівники підприємства продемонстрували секретарю РНБО тестові відстріли зразків бронесталі та бронескла, а також здійснили тестові заїзди на бронеавтомобілях «Козак-2» та «Козак-2М».

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ПрАТ «Науково-виробниче об'єднання «Практика» має 25-річний досвід виробництва спеціального автотранспорту, захисного обладнання, бронювання тощо. З 2014 року підприємство перепрофілювалось на виробництво техніки оборонного призначення, з 2016 року «Практика» є виконавцем державного оборонного замовлення.