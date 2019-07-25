На вулиці Олеся Гончара у суботу обмежать рух
Укрінформ
У Києві в суботу, 27 липня, із 08:00 до 17:00 обмежать рух транспорту на вул. Олеся Гончара.
Про це повідомили у КК "Киїавтодор", інформує пресслужба КМДА.
"У суботу, 27 липня, із 08:00 до 17:00 дорожники розпочнуть середній ремонт і фрезеруватимуть проїжджу частину вул. Олеся Гончара – на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до пров. Чеховського", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 29 липня і до 18 серпня корпорація проводитиме на цій вулиці підготовчі роботи (улаштування нижнього шару, гранітного борту тощо).