В районі Шулявського мосту на день повністю закриють рух

У Києві в суботу, 27 липня, на весь день повністю закриють рух транспорту проспектом Перемоги в районі Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомили у КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», інформує пресслужба КМДА.

"У зв’язку з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 27 липня із 00:10 до 23:50 буде повністю обмежено рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції транспортної розв’язки", - йдеться у повідомленні.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.