В районі Шулявського мосту на день повністю закриють рух

В районі Шулявського мосту на день повністю закриють рух

Укрінформ
У Києві в суботу, 27 липня, на весь день повністю закриють рух транспорту проспектом Перемоги в районі Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомили у КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», інформує пресслужба КМДА.

"У зв’язку з перевезенням та монтажем металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 27 липня із 00:10 до 23:50 буде повністю обмежено рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції транспортної розв’язки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Кличко пояснив, чому може затягнутися будівництво Шулявського мосту

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-