У центрі Києва світло повернули у більше 100 установ і близько 40 будинків

Фахівці ДТЕК Київські електромережі відновили подачу електроенергії споживачам Печерського району в Києві.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі ДТЕК.

"Завдяки оперативним діям фахівців компанії електропостачання відновлено на понад 20 вулицях центральної частини Києва. Станом на 16.58 компанія завершила підключення електроенергії для споживачів центральних вулиць столиці. Енергетики повернули світло для більше 100 установ і близько 40 житлових будинків Печерська. Знеструмлення центральної частини Києва було викликано аварією. Всупереч повідомленням у ЗМІ, будівлі Кабінету міністрів і Верховної Ради Україні не були відключені", - заявили у компанії.

Близько 15.00 на території заводу «Арсенал» сталося замикання кабельних ліній. Аварія була спровокована земельними роботами, які проводилися третіми особами на території заводу. Всупереч процедурам та інструкціям, без узгодження з диспетчерами ДТЕК Київські електромережі, співробітники заводу «Арсенал» знеструмили лінію. В результаті підстанція Арсенальна (також знаходиться на території заводу), до якої підключені споживачі Печерського району Києва, була знеструмлена.

Для ліквідації нештатної ситуації на місце події виїхали аварійні бригади ДТЕК Київські електромережі. На місці фахівці компанії приступили до ліквідації наслідків аварії і переключення клієнтів на резервне живлення. Зараз абоненти центральних вулиць столиці переведені на резервні джерела живлення. Світло є в усіх установах та знеструмлених житлових будинках киян.

«Електропостачання в центрі Києва повністю відновлено, фахівці компанії залишаються на місці події та усувають пошкодження. Ремонтні бригади працюватимуть на місці до повного усунення позаштатної ситуації», - уточнив генеральний директор ДТЕК Київські електромережі Маріс Куніцкіс.

Як повідомлялося, вдень 23 липня через аварію без світла залишилися жителі Печерського району столиці, у парламенті також вимикали електроенергію.

Зазначалося, що без світла залишилися жителі наступних вулиць: Пилипа Орлика, Михайла Грушевського, Рибальська, Шовковична, Омельяновича-Павленко, Леоніда Первомайського, Мечникова, Володимирська, Велика Васильківська, Липська, Івана Мазепи, Московська, Григорія Царика, а також провулки: Івана Мар’яненка, Кості Гордієнка, Липський, Бутишів, Хреселектропостачання товий, Силантіївський, узвіз Кловський, Печерський, Паркова дорога.