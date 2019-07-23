Аварія на Печерську: Рада і Кабмін працюють попри відключення світла

Адміністративні будівлі Верховної Ради та Кабінету міністрів працюють у штатному режимі, незважаючи на аварійне відключення електропостачання в Печерському районі міста Києва.

За інформацією кореспондента Укрінформу, аварійне відключення в мережі не вплинуло на роботу, зокрема, будівлі парламенту на вулиці Грушевського, де відбуваються пленарні засідання.

Як повідомлялося, вдень 23 липня через аварію без світла залишилися жителі Печерського району столиці, у парламенті також вимикали електроенергію.

Зазначалося, що без світла залишилися жителі наступних вулиць: Пилипа Орлика, Михайла Грушевського, Рибальська, Шовковична, Омельяновича-Павленко, Леоніда Первомайського, Мечникова, Володимирська Велика Васильківська, Липська, Івана Мазепи, Московська, Григорія Царика, а також провулки: Івана Мар’яненка, Кості Гордієнка, Липський, Бутишів, Хрестовий, Силантіївський, узвіз Кловський, Печерський, Паркова дорога.