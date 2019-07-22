У Києві через ремонт змінять маршрут нічний тролейбус та два трамваї

У Києві у ніч проти 23 липня буде змінений рух тролейбусів маршруту №91Н через ремонт контактної мережі на Дарницькій площі.

Про це повідомляє Київпастранс у Facebook.

"З 02:00 до 04:00 рух тролейбусів (маршруту №91Н - ред.) буде організовано від Залізничного вокзалу “Центральний” до ст. метро “Либідська”. Та від вул. Милославської до ст. метро “Дарниця”", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом будуть від Залізничного вокзалу “Центральний” о 00:01, 01:00, та від вул. Милославської о 00:30, 01:15.

О 04:00 рух тролейбусів буде поновлено за власним маршрутом.

Окрім того, у Києві вночі 23, 24, 25 та 26 липня із 00:30 до 04:45 буде закрито рух трамваїв на вулиці Миропільській та вулиці Курнатовського, повідомляє КП "Київпастранс".

"У ніч проти 23, 24, 25 та 26 липня буде змінено рух трамваїв маршруту №33 та скорочується режим роботи трамваїв маршруту №28. Ремонтуємо колії по вул. Миропільській та вулиці Курнатовського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маршрут №33 буде організовано від ДВРЗ до ст. м. “Лісова”. Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом: від вул. Сержа Лифаря (О.Сабурова): 23:50, 00:02; а від ДВРЗ: 22:51, 23:07.

Маршрут №28 буде закрито. Останні відправлення трамваїв - від вул. Милославської о 23:42, 23:53; від ст. м. “Лісова” о 22:53, 23:04.

О 04:45 рух буде поновлено за графіком.