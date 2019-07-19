У столиці на маршрути вийшли п'ять нових тролейбусів, а до кінця липня додадуться ще вісім.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Нові тролейбуси - довжиною 18 метрів, оснащені системами безпеки, кондиціонерами, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю, мають відкидний пандус. Також тролейбуси обладнані зовнішнім звуковим інформатором для пасажирів з вадами зору", - йдеться у повідомленні.

На маршрути в Києві вийшли 5 нових тролейбусів/Фото: kiev.klichko.org

Зазначається, що в тролейбусах є система відеоспостереження, яка допомагає водію, під час зупинки, упевнитися, що всі пасажири зайшли в тролейбус. Окрім того, вона фіксуватиме вандалів, які ріжуть сидіння та розмальовують салони громадського транспорту.

Як йдеться у повідомленні, до кінця липня на маршрути в столиці вийдуть ще вісім нових тролейбусів.

Загалом, за останніх кілька років місто закупило 134 сучасних тролейбуси, 63 трамваї та 100 автобусів. Модернізували 135 вагонів метро.