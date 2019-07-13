Столичне метро починає працювати без жетонів: перші станції

У Київському метрополітені з 15 липня у перших двох вестибюлях не продаватимуть і не прийматимуть жетонів.

Про це повідомляє пресслужба підприємства у Тwitter.

"Перші 2 вестибюлі починають працювати #безжетонів. З 15 липня жетон не продаватиметься і не прийматиметься на Нивках (вихід до пожежної частини) та Іподромі (вихід до Іподрому)", - йдеться у повідомленні.

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Пасажирів запевнили, що наявні жетони ще можна використати на інших вестибюлях даних станцій метро та всіх інших.

Як повідомляв Укрінформ, у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня 2019 року.