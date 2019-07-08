Київ закупив нові тролейбуси з кондиціонерами і відеокамерами
Укрінформ
Парк комунального транспорту столиці поповнився п’ятьма тролейбусами, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, обладнані системою відеоспостереження та кондиціонерами.
Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян у Facebook.
"Парк комунального транспорту столиці поповнився п’ятьма тролейбусами довжиною 18,75 метра. До кінця липня на дороги Києва вийдуть ще 8 тролейбусів", - написав він.
Він зазначив, що усі тролейбуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, мають відкидний пандус, обладнані зовнішнім звуковим інформатором для пасажирів з вадами зору та системою відеоспостереження. Також салон та кабіна водія оснащені кондиціонерами.
Всього, за словами Давтяна, в столиці курсує вже більше 200 таких тролейбусів.