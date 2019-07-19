У Київ привезуть мощі Андрія Першозваного та частинку древа Хреста Господнього

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній повідомив, що на святкування 1031-ї річниці хрещення України-Руси до Києва привезуть мощі святого апостола Андрія Першозваного та частинку древа Хреста Господнього.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Радий повідомити, що на святкування 1031-ї річниці хрещення України-Руси делегація від материнської Церкви Константинополя привезе мощі святого апостола Андрія Першозваного та частинку древа Хреста Господнього", - зазначив він.

Митрополит додав, що ці безцінні реліквії прибудуть в Україну 27 липня 2019 року о 16:00 в Михайлівський Золотоверхий монастир, а вже наступного дня перебуватимуть у Святій Софії під час урочистої Божественної літургії, після якої їх візьмуть із собою в Український хресний хід.

У понеділок мощі знову будуть на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. В його кафедральному соборі до 18:00 всі охочі зможуть вклонитися та помолитися біля святині.

Предстоятель ПЦУ подякував Вселенському патріарху Варфоломію за цінний дар на святкування. За словами митрополита Епіфанія, для Православної церкви України та всіх українців надзвичайно важливо вшанувати пам’ять святого Андрія Першозваного, подвиг якого має надзвичайне значення для поширення християнства на території нашої держави, адже саме слова святого Апостола стали першою проповіддю Євангелія, сказаною на землях сучасної України.

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"Сповнімося разом Господнім благословінням 28 липня 2019 року під час святкування 1031-ї річниці хрещення України-Руси. Приходьте із сім’ями та друзями на богослужіння та Український хресний хід!" - закликав предстоятель ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Синоду ПЦУ 24 червня вирішили провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України: ввечері 27 липня – Всенічне бдіння у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва; вранці 28 липня – Божественну літургію у Малій (Теплій) Софії, хресний хід до пам’ятника св. рівноапостольному князю Володимиру та молебень.