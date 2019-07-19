У Києві блокували конвертцентр з обігом 700 мільйонів

Співробітники СБУ у ході реалізації комплексу заходів із протидії “тінізації” економіки держави блокували у Києві діяльність “конвертцентру” з річним обігом у сімсот мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники спецслужби задокументували, що організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання “послуг” з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку. Ділки “обслуговували” клієнтів по всій території країни, а також здійснювали оборудки з державними коштами”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що правоохоронці затримали у столиці одного із кур’єрів “конвертцентру” із великою сумою готівки. Під час проведення санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту у розмірі близько півтора мільйони у гривневому еквіваленті.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою №2.

Фото: СБУ