СБУ почала передавати в НАБУ справи на топчиновників

Директор НАБУ Артем Ситник оголосив про суттєві зрушення в розслідуванні резонансних кримінальних справ та заявив про покращення співпраці зі Службою безпеки.

Про це він поінформував під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є суттєві зрушення у розслідуванні гучних актуальних справ, у тому числі які стосуються оборони. Тут я хотів би відмітити суттєве покращення відносин зі Службою безпеки України", - зазначив Ситник.

Він підкреслив, що НАБУ від СБУ почали надходити матеріали, які стосуються топчиновників, чого, за його словами, раніше за попередні чотири роки не було ніколи.

Водночас директор НАБУ нагадав, що загалом більше 200 справ Антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передано до суду. Він підкреслив, що серед цих справ ті, які стосуються чинних народних депутатів, міністрів та керівників державних органів.

Ситник висловив сподівання, що ці справи підпадають під юрисдикцію Вищого антикорупційного суду.