У Києві під час руху загорілася маршрутка

У Києві ліквідували пожежу в маршрутному таксі, яка сталася під час руху. Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНСУ у м. Києві. “18 липня о 08:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр. Броварському”, - йдеться у повідомленні. На місце події прибули вогнеборці 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, під час руху зайнялося маршрутне таксі ISUZU. О 08:58 бійці локалізували пожежу, а о 09:07 ліквідували. Читайте також: Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Полтавщині Зазначається, що внаслідок пожежі знищено салон автомобіля. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Фото: ДСНС