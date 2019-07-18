У Києві під час руху загорілася маршрутка

У Києві під час руху загорілася маршрутка

Фото
Укрінформ
У Києві ліквідували пожежу в маршрутному таксі, яка сталася під час руху. Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНСУ у м. Києві.

“18 липня о 08:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр. Броварському”, - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули вогнеборці 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, під час руху зайнялося маршрутне таксі ISUZU.

О 08:58 бійці локалізували пожежу, а о 09:07 ліквідували.

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Зазначається, що внаслідок пожежі знищено салон автомобіля.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Фото: ДСНС

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