У Києві під час руху загорілася маршрутка
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Укрінформ
У Києві ліквідували пожежу в маршрутному таксі, яка сталася під час руху. Загиблих та травмованих немає.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНСУ у м. Києві.
“18 липня о 08:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр. Броварському”, - йдеться у повідомленні.
На місце події прибули вогнеборці 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, під час руху зайнялося маршрутне таксі ISUZU.
О 08:58 бійці локалізували пожежу, а о 09:07 ліквідували.
Зазначається, що внаслідок пожежі знищено салон автомобіля.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Фото: ДСНС