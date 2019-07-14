Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Полтавщині

Стало відомо, хто був за кермом авто, що спричинило ДТП, в якій загинула людина і ще четверо осіб дістали поранення.

Олексій Сердюков, який за даними з різних джерел очолює Полтавську обласну організацію "Слуги народу", написав у Facebook.

“За кермом автомобіля був я... Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальність”.

Як повідомляло інтернет-видання “Полтавщина”, 13 липня близько 18:15 біля села Бричківка Полтавського району сталася ДТП. Водій автомобіля Toyota Corolla не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у ВАЗ-21099.

У результаті аварії Toyota згоріла, а п'ять осіб, серед яких 12-річна дитина, отримали травми різного ступеню тяжкості. Пасажирка ВАЗ, 39-річна жінка, від травм померла в реанімації.

Попередньо пресслужба Управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА повідомляла, що за кермом Toyota перебувала жінка.

Начальник відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв пояснив, що в момент зіткнення Toyota загорілася, і очевидці витягли постраждалих з автомобіля. Тому, коли прибула на місце події слідчо-оперативна група, одразу встановити, хто сидів за кермом було неможливо.

“За нашою інформацією в автомобілі Toyota Corolla перебували Олена Пашетних (Кузіна), екс-журналістка "Громадського", яка також вела відеопроекти для “Трибуни” та “Зміста”, та Олексій Сердюков, приватний підприємець, засновник групи проектів “Зміст” (місцеве інтернет-видання, креативна агенція, аналітичний центр, кав’ярня та книжковий магазин). Також відомо, що протягом останнього часу Олексій Сердюков займався передвиборчою кампанією кандидата в народні депутати від партії “Слуга народу” Дмитра Нальотова”, - повідомляла “Полтавщина”.

За інформацією видання, за кермом Toyota Corolla в момент зіткнення перебував саме Олексій Сердюков (якому й належить авто), а не Олена Кузіна.

У дописі у Facebook Сердюков також повідомив: “У мене перелом таза, Лена в важкому стані. Немає слів, які можна сказати щоб стало легше родичам загиблої дівчини. Єдине що ми можемо зробити - пообіцяти взяти на себе всі витрати, пов'язані з лікуванням та іншими витратами, пов'язаними з ситуацією і лікуванням інших потерпілих”.

“Не думайте, що таке відбувається десь в іншому світі, ще вчора я теж так думав”, - додав Сердюков.