ДТП під Запоріжжям: загинули двоє людей, п'ятеро — у лікарні

Поблизу села Кам’янське Василівського району Запорізької області внаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще п’ятеро, серед яких є діти, доправлені у лікарню.

Про це повідомляє обласна поліція.

“Водій автомобіля Daewoo Sens 1986 року народження ... виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з транспортним засобом Toyota Avensis. У результаті аварії водій першого автомобіля та його пасажирка, жінка 1990 року народження, загинули на місці”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дівчинка 2016 року народження, яка їхала у Daewoo, госпіталізована. З тілесними ушкодженнями до медичного закладу доставили водія Toyota Avensis, мешканця міста Нікополь 1972 року народження, та його пасажирів: жінок 1976 і 1997 років народження, чоловіка 1998 року народження і дівчинку 2004 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Фото: zp.npu.gov.ua