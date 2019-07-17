У Києві тимчасово зупинять два трамвайні маршрути
Укрінформ
У столиці 18 та 19 липня із 00:30 до 04:45 рух трамваїв на вул. Миропільській буде закрито, оскільки триває ремонт колії.
Про це повідомили у КП «Київпастранс».
"У зв’язку із цим буде змінено маршрут трамваїв № 33 та скорочено режим роботи трамваїв № 28", - йдеться у повідомленні.
Так, маршрут № 33 буде організовано від ДВРЗ до ст. м. «Лісова», останні відправлення трамваїв:
- від вул. Сержа Лифаря (О. Сабурова) – о 23:50, 00:02;
- від ДВРЗ – о 22:51, 23:07.
Маршрут № 28 – закривається. Останні відправлення трамваїв:
- від вул. Милославської – о 23:42, 23:53;
- від ст. м. «Лісова» – 22:53, 23:04.
О 04:45 рух буде відновлено за графіком.
КП «Київпастранс» перепрошує за незручності.