У Києві тимчасово зупинять два трамвайні маршрути

"У зв’язку із цим буде змінено маршрут трамваїв № 33 та скорочено режим роботи трамваїв № 28", - йдеться у повідомленні.

Так, маршрут № 33 буде організовано від ДВРЗ до ст. м. «Лісова», останні відправлення трамваїв:

- від вул. Сержа Лифаря (О. Сабурова) – о 23:50, 00:02;

- від ДВРЗ – о 22:51, 23:07.

Маршрут № 28 – закривається. Останні відправлення трамваїв:

- від вул. Милославської – о 23:42, 23:53;

- від ст. м. «Лісова» – 22:53, 23:04.

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О 04:45 рух буде відновлено за графіком.

КП «Київпастранс» перепрошує за незручності.