Кличко розповів про трамвайні перспективи Києва

Кличко розповів про трамвайні перспективи Києва

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Укрінформ
Київ купив у підприємства з Дніпра поки що один трамвай і вніс за нього 10 млн грн передоплати, а решту заплатить після коригування міського бюджету.

Про це Віталій Кличко сказав, коментуючи розмову з Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба мера.

Кличко підкреслив, що головне, чим керується місто, коли закуповує новий транспорт, - це якість і відповідна ціна.

"Ми придбали для Києва і польські трамваї всесвітньо відомої компанії PESA, і українські - Львівського заводу "Електрон" і "Татра-Юг" (Дніпро). Всі 47 польських трамваїв - сучасних, 4-го покоління, з кондиціонерами, камерами відеоспостереження і WI-FI - курсують на лінії швидкісного трамваю. До вітчизняних, на жаль, є питання”, - розповів міський голова.

За його словами, з десяти львівських трамваїв половина постійно ремонтується.

“У "Татра-юг" ми купили поки один трамвай і внесли за нього передоплату 10 мільйонів гривень. Залишок, і підприємство про це знає, заплатимо після коригування міського бюджету, яке має відбутися на наступній сесії Київради. Також, і я раніше про це говорив, "Татра-Юг" виграла тендер на поставку ще десяти трамваїв, які курсуватимуть на Троєщині. На них теж потрібно виділити кошти рішенням Київради при коригуванні бюджету", - сказав Кличко.

Він зазначив, що ключовою домовленістю з польською PESA було створення в Києві сервісного центру обслуговування трамваїв компанії. І такий центр, за словами мера, вже працює - з подальшими планами великогабаритного складання трамваїв у Києві.

Водночас Кличко підкреслив: "Одне з моїх завдань, щоб вулицями української столиці їздили трамваї з написом "Зроблено в Києві".

Мер наголосив, що ключовою вимогою тендерів на закупівлю трамваїв є низька підлога. Це вимога сучасних норм - зручність для людей з інвалідністю. А ще два роки тому "Татра-Юг" таких трамваїв запропонувати не могла.

Також Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

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Як повідомлялося, Президент України 12 липня закликав мера Києва розрахуватися за трамваї з дніпровським підприємством “Південний машинобудівний завод ім. Макарова”.

Зеленський зателефонував Кличку після того як працівники “Південмашу” в Дніпрі поскаржилися йому на те, що влада Києва не розрахувалася за поставлені столиці трамваї.

“Але найголовніше питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її сплатити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участь. Тобто умови прописані під постачання з-за кордону", - заявив Зеленський.

Фото: kiev.klichko.org

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