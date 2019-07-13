Кличко розповів про трамвайні перспективи Києва

Київ купив у підприємства з Дніпра поки що один трамвай і вніс за нього 10 млн грн передоплати, а решту заплатить після коригування міського бюджету.

Про це Віталій Кличко сказав, коментуючи розмову з Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба мера.

Кличко підкреслив, що головне, чим керується місто, коли закуповує новий транспорт, - це якість і відповідна ціна.

"Ми придбали для Києва і польські трамваї всесвітньо відомої компанії PESA, і українські - Львівського заводу "Електрон" і "Татра-Юг" (Дніпро). Всі 47 польських трамваїв - сучасних, 4-го покоління, з кондиціонерами, камерами відеоспостереження і WI-FI - курсують на лінії швидкісного трамваю. До вітчизняних, на жаль, є питання”, - розповів міський голова.

За його словами, з десяти львівських трамваїв половина постійно ремонтується.

“У "Татра-юг" ми купили поки один трамвай і внесли за нього передоплату 10 мільйонів гривень. Залишок, і підприємство про це знає, заплатимо після коригування міського бюджету, яке має відбутися на наступній сесії Київради. Також, і я раніше про це говорив, "Татра-Юг" виграла тендер на поставку ще десяти трамваїв, які курсуватимуть на Троєщині. На них теж потрібно виділити кошти рішенням Київради при коригуванні бюджету", - сказав Кличко.

Він зазначив, що ключовою домовленістю з польською PESA було створення в Києві сервісного центру обслуговування трамваїв компанії. І такий центр, за словами мера, вже працює - з подальшими планами великогабаритного складання трамваїв у Києві.

Водночас Кличко підкреслив: "Одне з моїх завдань, щоб вулицями української столиці їздили трамваї з написом "Зроблено в Києві".

Мер наголосив, що ключовою вимогою тендерів на закупівлю трамваїв є низька підлога. Це вимога сучасних норм - зручність для людей з інвалідністю. А ще два роки тому "Татра-Юг" таких трамваїв запропонувати не могла.

Також Київ планує найближчим часом закупити трамваї на суму близько 25 млн євро за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

Як повідомлялося, Президент України 12 липня закликав мера Києва розрахуватися за трамваї з дніпровським підприємством “Південний машинобудівний завод ім. Макарова”.

Зеленський зателефонував Кличку після того як працівники “Південмашу” в Дніпрі поскаржилися йому на те, що влада Києва не розрахувалася за поставлені столиці трамваї.

“Але найголовніше питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її сплатити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участь. Тобто умови прописані під постачання з-за кордону", - заявив Зеленський.

Фото: kiev.klichko.org