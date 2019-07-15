Київські будинки отримають паспорти: що це означає для їх мешканців

Паспортизація житла у Києві розпочнеться вже цього року, і тоді кожен власник паспортизованого житла зможе дізнатись про стан будинку, його специфіку, економічні характеристики.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Капітальний ремонт будинку, його технічний стан – це найважливіший аспект в управлінні будинком, від якого дійсно залежить і вартість нерухомості, і безпека. А без достовірної інформації у власників квартир жодного об’єктивного рішення прийняти не можна», – сказав Пантелеєв.

За його словами, паспортизація у Києві розпочнеться вже цього року. Тоді кожен власник паспортизованого житла зможе дізнатись про стан будинку, його специфіку, економічні характеристики, і, зважаючи на це, будинкові громади зможуть приймати певні рішення щодо створення ОСББ, проведення капремонтів будинку, модернізації, енергоефективності.

Пантелеєв додав, що близько 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту. Не латкового чи на окремій ділянці, а комплексного капітального ремонту. Орієнтовна сума необхідних коштів – 10 мільярдів гривень.