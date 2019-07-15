На проспекті Бандери стартував капремонт: що змінить реконструкція

У ніч проти понеділка у столиці обмежили рух на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Богатирської у напрямку станції метро "Почайна".

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КК "Київавтодор".

"Одразу ж після перекриття дорожники почали виконувати ремонтні роботи. Зокрема, знімати старий асфальтобетон. Для цього використовують спеціальні машини – фрези. Уздовж проїжджої частини уже встановлено 46 опор освітлення, частково демонтовано залізобетонний відбійник "Нью Джерсі", - йдеться у повідомленні.

Після ремонту на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Богатирської у напрямку станції метро "Почайна" з’явиться енергоощадне освітлення, сучасне бар’єрне огородження, велодоріжка.

У планах корпорації до кінця року вкласти нижній шар покриття на проспекті.