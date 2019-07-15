У Києві відключать воду: список вулиць

У зв’язку з тимчасовою зупинкою роботи підвищувальної насосної станції з 09.00 17 липня по 09.00 18 липня буде відключено водопостачання за низкою адрес.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

"Для покращення роботи підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Академіка Каблукова, 9 будуть виконані роботи з монтажу насосного обладнання. Роботи виконуються за рахунок кредитних коштів Світового банку в рамках реалізації проекту “Модернізація підвищувальних насосних станцій з впровадженням економічних високоефективних насосних агрегатів з частотним приводом”, - йдеться у повідомленні.

Так, водопостачання буде відключено за адресами:

- вул. Чумака, 2/18, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 10-а, 1/20, 3, 5, 7, 9/9, 11/10, 13, 15;

- вул. Каблукова, 2/24, 4, 6, 6/1, 8, 10/13, 12/14, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

- вул. Метробудівська, 1, 3, 5, 3-а, 5-а, 7, 11, 11-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 12, 18;

_ просп. Комарова, 32;

- бульв. В. Гавела, 41, 41-а, 43, 43-а, 45, 47, 49, 51/16;

- вул. Г. Севастополя, 14-а;

- вул. Метробудівна, 3-а – дитячий садок;

- вул. Вацлава Гавела, 41-а – дитячий садок;

- вул. Метробудівна, 5-а – дитячий садок;

- вул. Академіка Каблукова, 14 – школа;

- вул. Космонавта Комарова, 32 – школа.

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Заначається, що ПрАТ “АК “Київводоканал” забезпечить наявність автоцистерн із питною водою за зазначеними адресами: 1. Перехрестя вулиць Метробудівна та Чумака; 2. Перехрестя вулиць Метробудівна та Каблукова.