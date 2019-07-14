Проспект Бандери частково перекриють

У Києві в неділю ввечері частково обмежать рух проспектом Бандери.

Про це повідомили у КК "Київавтодор".

"Починаємо роботи на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вулицы Богатирської. Для руху в обох напрямках буде відкрита частина проспекту вздовж торгових центрів", - йдеться у повідомленні.

У корпорації нагадали, що на проспекті Степана Бандери розпочинається капремонт.

"Ми розпочинаємо роботи з капітального ремонту покриття просп. Степана Бандери. Під час робіт на магістралі замінимо піщано-щебеневу подушку, бордюри, покриття проїжджої частини і тротуарів. А ще на проспекті з’явиться велодоріжка, енергоощадне освітлення і сучасне бар'єрне огородження", - йдеться у повідомленні.

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Роботи починаються на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

Тож, з 23:00 14 липня рух в обох напрямках буде організовано з парного боку проспекту.

Фото: uk.wikipedia.org