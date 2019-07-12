Столичний тролейбус №30 тимчасово змінить маршрут

"Із 00:40 до 04:30 рух тролейбусів на проспекті Степана Бандери на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Йорданської буде закрито у зв’язку із ремонтом контактної мережі", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у Київпастранс, рух тролейбусів буде організовано від вул. Кадетський Гай до ст. м. "Почайна".

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

- від вул. Кадетський Гай – о 22:40, 22:55;

- від ст. м. "Почайна" у напрямку вул. Милославської – о 23:27, 23:42;

- від вул. Милославської – о 23:57, 00:12.

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Маршрути заїздів тролейбусів у Куренівське ТРЕД будуть скореговані.

О 04:30 рух буде відновлено за графіком.