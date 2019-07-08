Два трамваї скоротять маршрут через ремонт колії

У ніч проти 9 липня передбачено скорочений режим роботи трамваїв №№28, 33.

Як попередили у КП «Київпастранс», це пов’язано із ремонтом колії на вул. Миропільській.

У комунальному підприємстві зазначили, що останні відправлення трамваїв маршруту №33 здійснюватимуться: від вул. Сержа Лифаря (О. Сабурова) – о 23:50, 00:01; від ДВРЗ – о 22:51, 23:06.

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Водночас останні відправлення маршруту №28 виконуватимуться: від вул. Милославської – о 23:42, 23:53; від ст. м. «Лісова» – о 22:53, 23:04.

О 05:40 рух буде поновлено за графіком.