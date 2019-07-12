У Києві поновила роботу синя гілка метро, всі станції якої працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє чергова на станції "Дорогожичі", інформує кореспондент Укрінформу.

Загалом зупинка руху на синій гілці становив майже годину - з 8.45 до 9.40 Часткова зупинка руху була на відрізку "Героїв Дніпра" - "Тараса Шевченка".

На сайті Київського метрополітену також повідомляється про повне відновлення руху. "Київський метрополітен працює у звичайному режимі", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, рух на синій гілці метро від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа" було призупинено через падіння на станції "Оболонь» пасажира на колію. З технічних причин були зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра".