У Києві поновила роботу

У Києві поновила роботу "синя гілка" метро

Укрінформ
У Києві поновила роботу синя гілка метро, всі станції якої працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє чергова на станції "Дорогожичі", інформує кореспондент Укрінформу.

Загалом зупинка руху на синій гілці становив майже годину - з 8.45 до 9.40 Часткова зупинка руху була на відрізку "Героїв Дніпра" - "Тараса Шевченка".

На сайті Київського метрополітену також повідомляється про повне відновлення руху. "Київський метрополітен працює у звичайному режимі", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, рух на синій гілці метро від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа" було призупинено через падіння на станції "Оболонь» пасажира на колію. З технічних причин були зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра".

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