Київське метро зупинило рух поїздів "синьою гілкою"
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Укрінформ
У Києві з технічних причин призупинено рух на "синій гілці" метро.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Потяги зупинилися о 8.45. Черговий по станції “Петрівка” повідомив про призупинення руху з технічних причин.
Час затримки наразі невідомий.
За словами чергового, станцію закрили на вхід.
Як повідомила у Facebook пресслужба Київського метрополітену, на станції метро "Оболонь" пасажир упав на колію.
"Увага! Рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа" (призупинено - ред). На станції "Оболонь" пасажир на колії", - зазначається у повідомленні.
Зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра".
У Києві з технічних причин призупинено рух на "синій гілці" / Фото Юлії Овсяннікової