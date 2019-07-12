Київське метро зупинило рух поїздів "синьою гілкою"

Потяги зупинилися о 8.45. Черговий по станції “Петрівка” повідомив про призупинення руху з технічних причин.

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Час затримки наразі невідомий.

За словами чергового, станцію закрили на вхід.

Як повідомила у Facebook пресслужба Київського метрополітену, на станції метро "Оболонь" пасажир упав на колію.

"Увага! Рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа" (призупинено - ред). На станції "Оболонь" пасажир на колії", - зазначається у повідомленні.

Зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра".

У Києві з технічних причин призупинено рух на "синій гілці" / Фото Юлії Овсяннікової