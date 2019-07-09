Через Atlas Weekend київське метро змінить графік роботи

Київський метрополітен сьогодні вночі та вночі проти суботи 13 липня працюватиме на 1 годину довше.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Twitter.

"У ніч із 9 на 10 липня та у ніч із 12 на 13 липня ми продовжуємо роботу на 1 годину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на період проведення заходу в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій «Виставковий центр», «Васильківська».

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У Києві 9 липня розпочинається фестиваль Атлас Вікенд (Atlas Weekend) 2019. У перший день фесту виступатимуть тільки українські артисти, і вхід на їхній концерт – безкоштовний. Atlas Weekend традиційно відбудеться на території ВДНГ (Київ).