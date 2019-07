Під час Atlas Weekend транспорт у Києві працюватиме довше

"Оскільки основна програма фестивалю триватиме до 12 години ночі, ми вирішили забезпечити його відвідувачам більш комфортне та безпечне добирання до дому", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 9 та 12 липня метрополітен працюватиме на 1 годину довше, ніж зазвичай.

Крім того, 10, 11, 12, 13 та 14 липня свою роботу на 1 годину продовжить наземний транспорт: тролейбуси №№ 11, 12, 43, 45 та автобуси №№ 1, 56, 75, а також маршрутні таксі №№ 208, 212, 416, 444, 461, 491, 507(821), 546, 548.

Як повідомлялося, Atlas Weekend проходитиме на ВДНГ з 9 до 14 липня 2019 року. Серед уже оголошених учасників - The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, "Сплин", Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, Tom Walker, Tom Odell, The Subways, The Vaccines, Noisia, Bhad Bhabie, Dub FX, Netta, The Hardkiss, Our Last Night, Little Big та багато інших.

Очікується, що у перший день фестивалю, безкоштовний, його відвідає близько 100 тис. людей, а у наступні, платні дні - близько 50 тисяч.