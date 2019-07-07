На Київ насувається гроза та шквали

На Київську область та столицю насуваються грози та шквали.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, по Києву та Київській області у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 7 липня гроза, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності). 7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.