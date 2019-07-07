Сьогодні Україну прогріє до +33°

У неділю, 7 липня, на більшості території України очікуються короткочасні дощі, в Карпатському регіоні - сильні дощі, подекуди грози та шквали.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“7 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень у західних, північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі становитиме 13-18°; вдень 24-29°, у південній частині місцями 30-33°.

У Києві 7 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. По області температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.