У Києві презентували виставку, присвячену річниці визволення міст Донбасу

У київському Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулася презентація виставки артефактів "Вертаємо своє", яка присвячена п’ятій річниці визволення міст сходу України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо свою територію, у нас є своя країна, ми маємо свою землю, своїх людей, свою історію, і ми маємо своє майбутнє. І жоден окупант не буде заперечувати цього, і не буде претендувати на неї… Тому от сьогодні ми відкриваємо ще одну виставку, яка і є власне ілюстрацією того, що відбувається протягом п’яти років, оцієї жандармності, геройства людей доброї волі, їхніх доль”, - сказала під час презентації перший заступник Голови Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак.

Вона зазначила, що, крім цієї виставки артефактів, заплановано ще низку заходів, які проходитимуть у рамках інформаційної кампанії під гаслом “Вертаємо своє”. За її словами, суспільство кожного дня має пам’ятати, що війна триває.

“Кожного дня ми маємо пам’ятати, що десь там, хтось саме сьогодні покладає своє життя для того, щоб ми з вами жили сьогодні тут. Ми своє повернемо, нехай ніхто навіть у цьому не сумнівається”, - наголосила Шпак.

Заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко відзначив, що в 1991 році українці не дуже цінували свою отриману незалежність, але війна повністю перевернула світогляд людей.

"В мене ніколи немає відчуття виключно скорботи, посипання попелом голови, що ось ми такі нещасні, в мене є відчуття гордості, що ми відстоюємо ці українські міста, незважаючи на підступного та потужного ворога, якого маємо, і ми обов’язково повернемо всі наші території", - сказав він.

На виставці представлено 42 фотографії, які розповідають про хронологію подій визволення Маріуполя, Слов'янська, Краматорська, Сєверодонецька, Лисичанська і ще десятка населених пунктів.

Про долі учасників боїв розказують артефакти. Це 16 персональних комплексів, зокрема - загиблих захисників рідної землі Героя України Сергія Кульчицького, Богдана Вовненка, Степана Чубенка, Оганеса Петросяна та Романа Власюка.

Знаковими на виставці є переможні українські прапори, що були підняті над визволеним Краматорськом, Маріуполем та Щастям. Чотири предмети живопису, авторами яких стали свідки окупації Краматорська, - це свідчення факту, що навіть страхіття війни можуть стати поштовхом до творення мистецтва.

Частину представлених на виставці матеріалів, зібрану працівниками музею нещодавно під час відрядження до Донецької та Луганської областей, широкий загал побачить уперше.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня у Києві, Донецькій та Луганській областях стартувала інформаційна кампанія, яка нагадає, як 5 років тому українські воїни визволяли міста на Сході України від окупації.

Зокрема, у Києві, у вікнах Укрінформу, 1 липня відкрилася фотовиставка “Вертаємо своє” за мотивами робіт фотокореспондентів агентства.