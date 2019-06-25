"День без поліетилену": киян закликають долучитися до всесвітньої акції

У рамках Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів, що проходить 3 липня, Управління екології та природних ресурсів КМДА запрошує всіх небайдужих киян долучитися до всесвітньої акції “День без поліетилену”.

Про це повідомляє Управління екології у Facebook.

"Саме цього дня спробуйте повністю відмовитися від пластикових пакетів. Візьміть екоторбинку, паперовий пакет чи навіть модну плетену сумку “авоську”. Чудова та безпечна для довкілля альтернатива. Інформуйте друзів, викладайте фото до соціальних мереж – просувайте ідею “екологічного» способу життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому, кожного ж року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари – в тому числі й пакетів. Морські жителі ковтають шматочки пластику, що може призвести до смерті. Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроєкти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.

Акція проводиться Програмою розвитку ООН спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України, міжфракційним об'єднанням ВРУ "Зелена енергія змін" та Zero Waste Alliance Ukraine.

Приєднатись до акції можуть споживачі, громадські організації, заклади, супермаркети, магазини, ринки та інші торгові точки.

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