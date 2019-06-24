Аеропорт "Київ" у вересні закриють на 10 днів

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) припинить прийом і відправку рейсів на 10 днів у вересні цього року у зв'язку з проведенням ремонту злітно-посадочної смуги.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі аеропорту «Київ».

"Аеропорт припинить прийом і відправку рейсів на 10 днів у вересні в зв'язку з проведенням ремонту злітно-посадочної смуги", - повідомили в пресслужбі.

Також додали, що підприємство вже оприлюднило інформацію про зміни в правилах проведення і забезпечення польотів (NOTAM A1437 / 19), де вказало терміни закриття аеродрому - з 09:00 2 вересня по 09:00 12 вересня.

На час проведення робіт авіакомпаніям пропонують тимчасово здійснювати польоти в аеропорт "Бориспіль".

Читайте також: Azur Air Ukraine восени відкриє рейс на Кубу

У 2017 році аеропорт "Київ" вже проводив ремонт смуги і реконструкцію терміналів, на час робіт аеродром був закритий для прийому і відправки літаків з 14 по 24 травня 2017 року.