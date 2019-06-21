“Заміновані” станції метро вже відкрили

Усі станції метро, які раніше були зачинені через повідомлення про мінування, працюють у звичайному режимі. Небезпечних предметів на станціях не виявлено.

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. "Метро працює у звичайному режимі. Всі станції перевірено, небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні. Читайте також: У вихідні через “КиївПрайд” зміниться робота метро Як повідомлялось, 21 червня у Києві були закриті станції метро "Гідропарк", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Печерська" та «Олімпійська» через повідомлення про мінування.