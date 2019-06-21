У вихідні через “КиївПрайд” зміниться робота метро

У Києві 22 та 23 червня буде внесено зміни у порядок роботи станцій метрополітену “Палац спорту”, “Площа Льва Толстого” та “Театральна”.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"22-23 червня у зв’язку із проведенням масових заходів у центральній частині міста зміниться робота станцій метрополітену “Палац спорту”, “Площа Льва Толстого” та “Театральна”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метрополітену “Площа Льва Толстого”, “Палац Спорту” (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла).

23 червня від початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції метрополітену “Площа Льва Толстого” і “Палац Спорту” (електропоїзди проминатимуть їх без зупинок).

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Із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену “Театральна” (працюватиме в режимі пересадочного вузла).

23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів задля безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

Як відомо, у Києві 23 червня відбудеться марш рівності "КиївПрайд 2019".