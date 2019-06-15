Друга ніч поспіль у Києві побила "спекотний" рекорд

Температура повітря у Києві в ніч на суботу перевищила попередній рекорд 1924 року аж на 2,3°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична лабораторія ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеорологічної станції ЦГО ім. Бориса Срезневського, температура повітря у Києві в ніч на суботу, 15 червня 2019 року не опустилась нижче 22,2°С, а це значить, що попередній рекорд 1924 року перевищено аж на 2,3°С", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зважаючи на надзвичайно теплу ніч, існує ймовірність перевищення рекорду середньої добової температури повітря для цього дня.

Як повідомляв Укрінформ, за даними спостережень метеорологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилася нижче +20,1°С, а це значить, що повторне рекордне значення за майже столітній період.

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Водночас за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, з 8 червня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Зокрема, протягом 12-13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.

За даними ДСНС, такі метеорологічні умови (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 18 червня.