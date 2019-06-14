Сьогоднішня ніч у Києві виявилася найтеплішою з 1927 року

За даними спостережень метеорологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилася нижче +20,1 градуса, чого не було з 1927 року.

Про це повідомили на сайті обсерваторії.

"За даними спостережень метеорологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилася нижче +20,1°C, а це значить, що повторне рекордне значення за майже столітній період", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "зважаючи на високий температурний фон, який на 9°C перевищує кліматичну норму, це, напевно, не останній рекорд спекотного червня".

Раніше метеорологи повідомляли, що ніч на 11 червня у Києві була найтеплішою з 1881 року.

Водночас за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, з 8 червня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Зокрема, протягом 12-13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.

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За даними ДСНС, такі метеорологічні умови (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 18 червня.