На Лисій горі знайшли схрон боєприпасів та вибухівки

У Голосіївському районі столиці, а саме на Лисій горі, правоохоронці виявили сховані гранати, набої та вибухові пристрої.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Два пакети із боєприпасами та вибухівкою були сховані на Лисій горі. Схрон виявили детективи та дільничні офіцери Голосіївського управління поліції спільно із працівниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві під час обстеження території. На місці знахідки працювали експерти-вибухотехніки, а слідчі задокументували подію”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, усього “вилучено 53 предмети, ззовні схожих на боєприпаси та вибухівку: протипіхотну міну, п’ять тротилових шашок різної ваги, 100 грам пластиду, два зривника, десять запалів до різних гранат, вісім корпусів гранат, шістнадцять набоїв калібру 9 мм, два електродетонатора та вісім капсуль-детонаторів”.

“Усі вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз", - додав Волошин.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення та затримання особи чи осіб, причетних до скоєння злочину.