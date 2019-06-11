На 19 станціях столичного метро з’являться дефібрилятори

Наступного року на 19-ти станціях Київського метрополітену з'являться автоматичні дефібрилятори.

Про це у себе на сторінці у Facebook повідомила одна з учасниць ініціативи "РеаніМетро", автор проектів Громадського бюджету Києва Кіра Нечай.

"Наступного року на 19-ти станціях Київського метрополітену з'являться автоматичні дефібрилятори, сучасні аптечки, а персонал пройде навчання з домедичної допомоги", - написала вона.

За її словами, на Громадський проект подавалися проекти щодо встановлення дефібриляторів окремо щодо кожної зі станцій.

"Ще кілька місяців тому, коли ми подавали ці проекти на Громадський проект м. Київ, це здавалось чимось неймовірним. Ми розраховували, що в кращому разі нам вдасться назбирати голосів за пересадкові та ще 3-4 станції. Але результат перевершив усі найсміливіші очікування. Загалом за проекти РеаніМетро на усіх станціях (включно з тими, що не пройшли) ми отримали 10 тисяч голосів", - зауважила вона.

Так, дефібрилятори встановлять на усіх пересадкових станціях метро: Майдан Незалежності, Хрещатик, Палац спорту, Льва Толстого, Театральна, Золоті ворота.

Червона гілка: Лісова, Дарниця, Арсенальна, Вокзальна, Політехнічний інститут, Шулявська, Святошин, Академмістечко.

Синя гілка: Почайна, Контрактова площа, Олімпійська.

Зелена гілка: Лук'янівська та Осокорки.