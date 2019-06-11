Через спеку у столиці обмежили рух вантажівок

У зв’язку з підвищенням температури повітря у Києві вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 12:00 до 18:00.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook.

"У зв’язку з підвищенням температури повітря у Києві обмежений рух великовагового транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць столиці у період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 12:00 до 18:00", - уточнили у столичній патрульній поліції.

Наголошується, що час обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.