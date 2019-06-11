Спека "не відпускає" Україну, дощі з грозами — лише на заході
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"11 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Температура становитиме 28-33°, в Карпатах 20-25°.
У наступні два дні, 12-13 червня, в Україні опадів не прогнозується, лише в Карпатському регіоні в денні години місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.
Упродовж 14-15 червня також без опадів, лише у західних, 15 червня і в північних, центральних та південних областях окремі короткочасні дощі з грозами.
Температура вночі 15-21°, вдень 28-34°.
Також переважно без опадів буде і 16-20 червня. Лише у західних, 17 червня і в північних та центральних областях очікується короткочасний дощ, гроза.
Температура 16 червня вночі 14-21°, вдень 27-34°; 17-20 червня вночі 11-18°; вдень 21-28°, на півдні та сході 27-32°.
У Києві 11 червня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у столиці 29-31°.
Впродовж 12-13 червня у столиці також опадів не очікується, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура 29-34°.
14 червня у столиці очікується суха погода, 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.