Спека "не відпускає" Україну, дощі з грозами — лише на заході

В Україні у вівторок, 11 червня, очікується спекотна погода з окремими короткочасними дощами і грозами у західних областях.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"11 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура становитиме 28-33°, в Карпатах 20-25°.

У наступні два дні, 12-13 червня, в Україні опадів не прогнозується, лише в Карпатському регіоні в денні години місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Упродовж 14-15 червня також без опадів, лише у західних, 15 червня і в північних, центральних та південних областях окремі короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі 15-21°, вдень 28-34°.

Також переважно без опадів буде і 16-20 червня. Лише у західних, 17 червня і в північних та центральних областях очікується короткочасний дощ, гроза.

Температура 16 червня вночі 14-21°, вдень 27-34°; 17-20 червня вночі 11-18°; вдень 21-28°, на півдні та сході 27-32°.

У Києві 11 червня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у столиці 29-31°.

Впродовж 12-13 червня у столиці також опадів не очікується, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура 29-34°.

14 червня у столиці очікується суха погода, 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.