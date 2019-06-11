У парках та скверах Києва з'явилися "водяні арки"

У парках та скверах Києва розмістили арки, які розпилюють воду.

Про це повідомляє Київзеленбуд у Facebook.

"Синоптики прогнозують ще тиждень спеки, а підприємства КО “Київзеленбуд” рятують киян арками, що розпилюють воду. Вже такі знайомі і улюблені дітлахами і дорослими арки із прохолодною водою, що розпилюється знову зʼявились у парках та скверах Києва", - йдеться у повідомленні.

Так, арки розміщені у парках: Рильського у Голосіївському районі, “Перемога”, Шумського, “Аврора” у Дніпровському районі, “Відрадний” та ім. Островського у Соломʼянському районі, парк “Молодіжний” та “Деснянський” в одноіменному районі, парк ім.Т. Шевченка у Шевченківському районі, Маріїнський і Хрещатий у Печерському районі, сквер на Щекавицькій та Сагайдачного у Подільському районі та на проспекті Перемоги, 97 біля адміністрації у Святошинському районі, а також у сквері по вул. М. Тимошенко біля адміністрації Оболонського району.

"До речі, усі арки виконані з деревини, взятої з аварійних дерев після санітарної рубки. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків. Тож приходьте та охолоджуйтесь, бо така водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару", - зазначили в Київзеленбуді.

Фото: facebook.com/zelenbud