В Україні сьогодні спекотно, на заході — грози

В Україні у вівторок, 11 червня, очікується спекотна погода з окремими короткочасними дощами і грозами у західних областях.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"11 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура становитиме 28-33°, в Карпатах 20-25°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 11 червня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці 29-31°.