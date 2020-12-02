ЦВК достроково припинила повноваження Кароліно-Бугазької сільської виборчої комісії

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії.

Таке рішення прийнято на засіданні ЦВК 1 грудня, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.

Як зазначається, до ЦВК надійшла скарга кандидатів у депутати Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області Печеніна та Кучера на "протиправну бездіяльність" Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії, яка полягає у неприйнятті нею рішень, зокрема, на виконання постанови ЦВК від 18 листопада 2020 року № 495 “Про виконання постанови Верховного Суду від 12 листопада 2020 року в справі № 855/111/20”. Суб'єкт звернення вимагав зобов'язати ТВК прийняти рішення про визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 – 5, 7 та Кароліно-Бугазького сільського голови такими, що не відбулися, та призначити відповідні повторні вибори.

У ЦВК уточнили, що водночас цією сільською виборчою комісією прийнято постанову від 18 листопада 2020 року № 272 “Щодо виконання Постанови Центральної виборчої комісії від 18.11.2020 року 495”, якою, зокрема, встановлено відсутність правових підстав для визнання такими, що не відбулися, місцевих виборів та про призначення повторних виборів.

"За таких обставин суб’єкт звернення по суті оскаржував рішення цієї ТВК. Отже, Комісія є неналежним субʼєктом розгляду зазначеної скарги. Окрім того, вона подана з порушенням строків оскарження. Таким чином, ЦВК залишила вказану скаргу без розгляду по суті", - поінформували у Центрвиборчкомі.

Водночас ЦВК з власної ініціативи розглянула питання діяльності Кароліно-Бугазької сільської ТВК. Зазначалося, що постанова ТВК від 18 листопада 2020 року № 272 фактично свідчить про ухилення ТВК від прийняття рішення про визнання вказаних виборів такими, що не відбулись, та про призначення повторних. Крім того, вона суперечить висновкам, викладеним у судових рішеннях, та вказаній постанові ЦВК, не забезпечує відновлення порушених прав суб’єктів виборчого процесу.

"ЦВК визнала незаконною та скасувала постанову Кароліно-Бугазької сільської ТВК від 18 листопада 2020 року № 272. Окрім того, встановивши факт одноразового грубого порушення цією виборчою комісією вимог Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Овруцької міської ТВК

Кароліно-Бугазьку сільську ТВК зобовʼязано невідкладно, але не пізніше ніж на пʼятий день після сформування нового складу прийняти рішення про визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 – 5, 7 та виборів Кароліно-Бугазького сільського голови такими, що не відбулись, та про призначення повторних виборів. ТВК також має прийняти рішення про оголошення початку виборчого процесу, організувати підготовку та проведення виборів.

Як повідомлялося, ЦВК 3 листопада вже достроково припиняла повноваження Кароліно-Бугазької сільської ТВК, відреагувавши на ухвали Одеського окружного адміністративного суду.