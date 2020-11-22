У Миколаєві за результатами обробки 51% голосів лідирує Сєнкевич - паралельний підрахунок
Укрінформ
У Миколаєві за результатами обробки 51 відсотка голосів на виборах міського голови лідирує Олександр Сєнкевич з результатом понад 60 %.
Про це повідомив штаб партії "Пропозиція" у Фейсбуці, який проводить паралельний підрахунок голосів, передає Укрінформ.
«За паралельним підрахунком штабу «Пропозиція» опрацьовано 51% голосів на виборах міського голови. За Олександра Сєнкевича проголосувало – 60,29% виборців, за Владислава Чайку – 39,71%», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, за результатами екзитполу інтернет-видання НікВєсті Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») лідирує на виборах Миколаївського міського голови з результатом 61,6 %, його опонент Владислав Чайка з ОПЗЖ набрав 38,4.