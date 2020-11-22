У Миколаєві спостерігачам КВУ пошкодили автомобіль

У Миколаєві спостерігачам КВУ пошкодили автомобіль

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Укрінформ
У Миколаєві спостерігачам мобільної групи КВУ пошкодили автомобіль.

Про це повідомляють спостерігачі Комітету виборців у Миколаївській області у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«У Миколаєві спостерігачам мобільної групи КВУ пошкодили автомобіль. Інцидент стався біля виборчих дільниць № 840742, 840743. Поки представники КВУ перебували на виборчій дільниці, невідомі особи пошкодили автомобіль мобільної групи: спустили шини та погнули диски. Мобільна група здійснює ремонт автомобіля», - йдеться у повідомленні.

Представники КВУ пов'язують інцидент із своєю діяльністю щодо спостереження за виборами.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, в Миколаєві проходив другий тур виборів міського голови. Між собою змагалися діючий міський голова Олександр Сєнкевич, висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”, та Владислав Чайка від партії ОПЗЖ.

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