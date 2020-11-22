Другий тур виборів: ОПОРА зафіксувала явку 22,5% станом на 16:00

За інформацією спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 16:00 склала 22,5% (похибка 1%).

Про це йдеться на сайті Громадянської мережі ОПОРА.

Як зазначається, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%.

22 листопада станом на 12:00 явка становила 9,7% (похибка – 0,5%).

Громадянська мережа ОПОРА проводить кампанію спостереження за повторним голосуванням на виборах міських голів у 11 містах: Бердянськ (Запорізька область), Дніпро, Дрогобич (Львівська область), Львів, Миколаїв, Нікополь (Дніпропетровська область), Полтава, Рівне, Слов'янськ (Донецька область), Ужгород, Черкаси.

У день голосування, 22 листопада, на дільницях присутні майже 300 спостерігачів мережі ОПОРА.