Явка виборців у другому турі на 13.00 становила 13% - ЦВК

Станом на 13 годину середня явка виборців на виборах міських голів становила близько 13 %.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК у Фейсбуці.

На 13:00 середня явка на виборах міських голів становила 12,70 %. Якщо порівняти з повторним голосуванням минулого тижня, то явка збільшилась майже на 2%. (Станом на 13:00 15 листопада явка становила 10,78%).

Явка виборців у містах: Дніпро 13,24%, Нікополь 12,91%, Слов’янськ 18,14%, Ужгород 12,19%, Бердянськ 12,38%, Львів 12,89%, Дрогобич 11,46%, Миколаїв 12,26%, Полтава 11,15%, Рівне 12,35%, Черкаси 11,59%.

Як повідомляв Укрінформ, повторне голосування з виборів міського голови проходить в 11 містах України. Загалом у цьому голосуванні зможуть узяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.