Під час другого туру виборів за порядком стежитимуть 10 тисяч правоохоронців
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає Укрінформ з посиланням на НПУ.
«Реагування на заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, має залишатися оперативним. Основне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування та протягом періоду встановлення результатів виборів», – зауважив Фацевич.
Він також наголосив на важливості дотримання карантинних заходів на дільницях як працівниками поліції, так і громадянами.
«Поліціянти стежитимуть за тим, аби усі громадяни носили правильно вдягнуті засоби захисту. Першочергово будуть проводити профілактичну бесіду, а у разі ігнорування зауваження — складатимуть адміністративні протоколи щодо правопорушників», - підкреслив Фацевич.
Як повідомлялося, 22 листопада відбудеться другий тур голосування за кандидатів у депутати сільських, селищних рад та міських голів у 18 регіонах Для цього сформовано 1815 виборчих комісій.