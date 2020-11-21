Під час другого туру виборів за порядком стежитимуть 10 тисяч правоохоронців

Під час проведення другого туру місцевих виборів для забезпечення громадської безпеки та порядку на території виборчих дільниць та охорони виборчої документації буде залучено майже 10 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає Укрінформ з посиланням на НПУ.

«Реагування на заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, має залишатися оперативним. Основне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування та протягом періоду встановлення результатів виборів», – зауважив Фацевич.

Він також наголосив на важливості дотримання карантинних заходів на дільницях як працівниками поліції, так і громадянами.

«Поліціянти стежитимуть за тим, аби усі громадяни носили правильно вдягнуті засоби захисту. Першочергово будуть проводити профілактичну бесіду, а у разі ігнорування зауваження — складатимуть адміністративні протоколи щодо правопорушників», - підкреслив Фацевич.

Як повідомлялося, 22 листопада відбудеться другий тур голосування за кандидатів у депутати сільських, селищних рад та міських голів у 18 регіонах Для цього сформовано 1815 виборчих комісій.