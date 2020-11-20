Попереду вихідні: поліція попереджає про нові штрафи і карантинні рейди

Упродовж вихідних поліцейські стежитимуть за дотриманням вимог карантину вихідного дня, передбаченого рішенням уряду.

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт Національної поліції, про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів. Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника», - роз’яснив Клименко.

Крім того, у суботу та неділю поліцейські на території держави проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати дотримання суб’єктами господарювання рішення уряду щодо карантину вихідного дня.

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Поліція закликає всіх дотримуватися встановлених правил карантину, адже вони покликані зберегти життя та здоров’я громадян і стримати поширення коронавірусної інфекції на території України.

Відповідно до прийнятого Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.